35enne ubriaco semisvenuto in un giardinetto a Magenta

B.A., un uomo di 35 anni di nazionalità rumena, è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Bianca di Magenta perché ubriaco e in stato di semi coscienza nel giardinetto davanti al ristorante di via Espinasse a Magenta intorno alle 12.30 di oggi, martedì 7 luglio. L’uomo è stato soccorso in codice verde e trasportato in ospedale.

