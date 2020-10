35enne esce fuori strada a Rho, soccorsa viene portata in ospedale.

35enne esce fuori strada, soccorsa viene portata in ospedale

Una donna di 35 anni nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 15 ottobre, è uscita fuori strada mentre percorreva via dei Fontanili a Rho. A prestarle soccorso è intervenuta l’ambulanza di Rho e un’automedica. La 35enne è stata poi trasportata in codice giallo in ospedale. Sul posto anche la Polizia locale.

TORNA ALLA HOME