345mila euro per il Fornaroli: il “grazie” ai donatori

345mila euro per l’ospedale di Magenta. Tanti sono i fondi raccolti per il Fornaroli nell’ambito della raccolta fondi promossa dalla Fondazione degli ospedali per far fronte all’emergenza Covid.

345mila euro per fronteggiare il Coronavirus

La somma è servita per acquistare apparecchiature sanitarie per far fronte all’emergenza Covid-19. Ora il Comitato promotore ringrazia i 1.200 donatori che hanno permesso il raggiungimento di questa cifra. “Non abbiamo purtroppo gli indirizzi email di tutti – spiega in una nota – quindi chiediamo l’aiuto della stampa”. Ecco il messaggio rivolto a tutti coloro che hanno contribuito: “Carissimo/a, desideriamo esprimere, anche a nome della Fondazione degli Ospedali, la nostra sincera gratitudine per la sensibilità con cui hai voluto rispondere al nostro appello e per la generosa offerta, che ha potuto sostenere la dedizione ammirevole dei medici, degli infermieri, degli operatori dell’Ospedale e di tutta l’Asst nella cura degli ammalati di questa epidemia. Nella drammatica emergenza si è vista all’opera una comunità, attraverso la solidarietà della popolazione e le tantissime persone che hanno donato con gratuità, riconoscendo il bisogno presente. Ora avremo davanti altri bisogni cui far fronte, sociali, educativi, economici. Molte realtà richiederanno attenzione, andranno sostenute. Noi desideriamo esserci, affinché non cada questo senso di appartenenza positivo. Ma il nostro impegno non è finito. Adesso occorre ancora uno sforzo. Vorremmo contribuire alla organizzazione dei servizi tra ospedale e territorio, così che abbiano le dotazioni per intervenire in ambulatorio o a domicilio e seguire i pazienti dimessi riguardo alle sequele delle patologie respiratorie legate alla malattia Covid19. Per questo contiamo sulla risposta di altri nuovi donatori! Un cordiale saluto, Il Comitato Promotore Dr. Massimo Dello Russo, Dr. Nicola Mumoli, Dr.ssa Silvia Negretti, Dr.ssa Luciana Parola, Dr. Giuliano Sarro (in rappresentanza di tutto il personale ospedaliero), Chiara Calati, Daniela Carnaghi, Dr. Giorgio Cerati, Luca Del Gobbo, on. Massimo Garavaglia, Simone Gelli, Dr. Vittorio Lanzetti, Aldo Mainini, Don Giuseppe Marinoni, Silvia Minardi, Pietro Pierrettori, Paolo Razzano, Andrea Rocchitelli, Curzio Trezzani. Aderiscono: Massimo Bardelli, Fortunata Barni, Gianluca Casula, Teresa Ceni Longoni, Angelo Colombini, Maria Rosa Cuciniello, Valerio Giorgetti, Roberto Grassi, Graziella e Giuseppe Lisca, Chiara Magnaghi, Elena Oldani, Renato Pellegatta, Antonella Piras, Francesco Prina, Carla Riva, Don Luigi Verga”.

La campagna di raccolta fondi continua

La campagna di raccolta fondi non è terminata, ci sono ancora altre necessità e obiettivi da raggiungere vista l’emergenza sanitaria in atto. Il riferimento per Magenta della Fondazione degli ospedali e per adesioni al Comitato promotore è il dottor Giorgio Cerati (342.3589018 – giorgio.cerati48@gmail.com).

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE