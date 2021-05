31enne cade dalla moto: portata in ospedale

31enne cade dalla moto mentre percorre la Sp38 a Gaggiano: portata in ospedale.

Incidente stradale questa mattina, lunedì 24 maggio, intono alle 11.30, lungo la Sp38 a Gaggiano.

Una donna di 31 anni è caduta dalla moto ed è stata soccorsa dall’ambulanza.

Allertata anche la Polizia locale.

Dopo alcuni accertamenti sul posto il personale sanitario ha caricato la donna in autolettiga e ha predisposto il trasporto in ospedale in codice giallo.