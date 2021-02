Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

30enne ubriaco finisce in ospedale: è grave

Pochi minuti dopo mezzanotte l’ambulanza di Rho Soccorso è intervenuta in codice verde nella Porta Sud di Rho Fiera Milano per soccorrere un 30enne con una intossicazione etilica.

Dopo alcuni accertamenti però il personale sanitario ha appurato che la situazione del 30enne era più grave del previsto e ha predisposto il trasporto dell’uomo, in codice rosso, all’ospedale rhodense.

Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Rho.

Incidete a Garbagante

Scontro tra due auto in via Monviso a Garbagante poco prima delle 22. Nel sinistro stradale sono rimasti coinvolti una donna di 37 anni e un uomo di 50 anni. A prestare soccorso si è precipitata l’ambulanza della Sos di Novate che, dopo alcuni accertamenti, non ha predisposto il trasporto in ospedale delle due persone coinvolte.

45enne in ospedale dopo una caduta

La Croce rossa di Legnano è intervenuta pochi minuti prima delle 6 nell’impianto lavorativo di via XX Settembre a Nerviano per soccorrere un uomo di 45 anni dopo una caduta. Fatti gli accertamenti sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Castellanza.