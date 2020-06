Donna si sente male a lavoro: elisoccorso a Bernate Ticino.

AGGIORNAMENTO DELLE 17.30: La 30enne è stata portata con l’elisoccorso, in codice giallo, all’ospedale San Gerardo di Monza.

30enne si sente male a lavoro: elisoccorso sul posto

Nel pomeriggio di oggi, martedì 23 giugno, intorno alle 15.20, una donna di 30 anni è stata colta da malore mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via Garibaldi a Bernate Ticino. Sul posto, per prestare soccorso alla donna, sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso. L’intervento è ancora in corso

TORNA ALLA HOME