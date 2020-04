30enne arrestato per spaccio: quasi 400 grammi di droga nascosta in casa

30enne arrestato per spaccio a Senago: quasi 400 grammi di droga nascosta in casa.

30enne arrestato per spaccio

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì aprile, intorno alle 17.30 i militari della Stazione di Garbagnate Milanese e di Senago hanno arrestato un italiano classe ’90 incensurato. Il 30enne, a seguito di una perquisizione nella sua abitazione a Senago, è stato trovato in possesso di 390 grammi di hashish, 8 grammi di marijuana, materiale vario per il confezionamento, due bilancini e 710 euro in contanti.

Il ragazzo è stato quindi arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai finito di spaccio. Questa mattina è stato celebrato il rito direttissimo in cui è stato convalidato l’arresto ed il 30enne è stato sottoposto dal giudice agli arresti domiciliari.

TORNA ALLA HOME