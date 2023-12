30enne arrestato e incarcerato dopo aver evaso i domiciliari

Evaso dai domiciliari durante uno dei controlli a Rovello porro, i Carabinieri hanno arrestato un 30enne rumeno agli arresti domiciliari per aver commesso un furto ad Arese. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Como.

Evade dai domiciliari: 30enne arrestato e incarcerato

Nonostante la benevolenza accordatagli con la concessione degli arresti domiciliari, a seguito di un furto ad Arese, evidentemente nutriva altri “interessi” che lo inducevano a violare la permanenza in casa.

I controlli costanti dei Carabinieri, in due occasioni quelli della Stazione di Turate ed in una quelli del Nucleo Radiomobile di Cantù, hanno consentito di riscontrare l’assenza dall’uomo, un rumeno di 30, anni, dall’abitazione di Rovello Porro dove era sottoposto alla misura cautelare. La conseguente segnalazione delle violazioni inoltrata dai Carabinieri di Turate, ha generato, con provvedimento dell’A.G. competente, l’aggravamento della misura in corso, motivo per il quale, nella giornata di ieri, i Carabinieri lo hanno associato presso il carcere di Como.