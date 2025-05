29enne fermato alla guida di un'auto rubata

Un uomo di 29 anni è stato fermato alla guida di un'auto rubata a Bareggio: per lui è scattata una denuncia a piede libero e il mezzo è stato posto sotto sequestro.

Un’altra brillante operazione da parte della Polizia Locale di Bareggio che, nella giornata di lunedì 5 maggio, durante un'attività di controllo stradale ordinaria, ha portato a termine un’efficace operazione di polizia giudiziaria che ha condotto all’individuazione di un veicolo risultato oggetto di appropriazione indebita.

Alla guida del mezzo si trovava un uomo di 29 anni, di origine marocchina, con precedenti penali, privo di documenti identificativi. Gli agenti operanti hanno proceduto all'identificazione del giovane mediante fotosegnalamento. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato a piede libero.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne disporrà la restituzione al legittimo proprietario.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle azioni costanti della Polizia Locale per il controllo del territorio e la prevenzione dei reati, a tutela della sicurezza della cittadinanza.

“Faccio i complimenti a tutto il Comando che ancora una volta si è distinto per professionalità – afferma il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Roberto Lonati -. Grazie anche ai tanti nuovi innesti dell’ultimo anno, la Polizia Locale è sempre più presente e le tante operazioni portate a termine di recente lo dimostrano. Oltre alle numerose multe per i rifiuti abbandonati ricordo anche l’importante ruolo svolto nell’individuazione di una banda specializzata in furti negli appartamenti in tutta Italia, che è valso alla nostra Polizia Locale un elogio dalla Questura di Padova”.