27enne si sente male mentre è alla guida della sua auto in via Figino a Pero.

27enne si sente male mentre è alla guida

Questa mattina, venerdì 25 giugno, intorno alle 7, un 27enne si è sentito male mentre si trovava alla guida della sua auto in via Figino a Pero. Sul posto è accorsa l'ambulanza di Rho soccorso. All'arrivo degli operatori sanitari il giovane ha ripreso conoscenza. Caricato sull'ambulanza è stato trasporto in codice giallo all'ospedale di Garbagnate Milanese.