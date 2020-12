26enne si schiaccia un arto superiore mentre lavora: portato in ospedale

26enne si schiaccia un arto superiore mentre lavora a Cornaredo: portato in ospedale

Incidente sul lavoro questa mattina, venerdì 4 dicembre, nell’impianto di via Monzoro a Cornaredo. Pochi minuti prima delle 11.20 un giovane di 26 anni è stato soccorso da ambulanza e automedica dopo essersi schiacciato un arto superiore con un macchinario da lavoro. Da un primo accertamento si sospetta la frattura dell’arto. Il giovane è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

