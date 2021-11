25enne si sente male al centro commerciale

Arese

Ieri pomeriggio, lunedì 8 novembre, poco dopo le 17, un giovane di 25 anni si è sentito male mentre si trovava al centro commerciale di Arese. Il ragazzo, che soffre di problemi legati al diabete, sembrerebbe essersi somministrato una dose di insulina senza prima controllare la glicemia.Appena ha iniziato a sentirsi male sono stati allertati i soccorritori.Sul posto, in codice rosso visto le gravi condizioni in cui inizialmente riversava il ragazzo, è accorsa la Misericordia di Arese. Fortunatamente però all’arrivo del personale sanitario il ragazzo si era già ripreso ed era cosciente. Dopo gli accertamenti di rito i soccorritori hanno deciso di trasportare il paziente in codice giallo all’ospedale di Rho. Il giovane di 25 anni non è in pericolo di vita.