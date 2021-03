25enne coinvolto in un incidente finisce in ospedale in codice giallo.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 marzo, pochi minuti dopo le 15.30, ambulanza e automedica sono intervenute a sirene spiegate in via fratelli Wright a Settimo.

Due auto si sono infatti scontrate e nel sinistro è rimasto coinvolto un giovane di 25 anni. Il ragazzo, soccorso sul posto, è stato poi trasportato in codice giallo in ospedale.

Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Corsico per fare i rilevamenti del caso e chiarire la dinamica dell’incidente.