24enne con documento falso: nascondeva droga e una pistola

I Carabinieri hanno arrestato a Bollate un 24enne che aveva un documento falso e aveva con se 23 dosi di cocaina e nascondeva un pistola calibro 38.

Con documento falso, aveva armi e droga

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Rho, Tenenza di Bollate, durante un servizio perlustrativo hanno controllato in un bar di via Cavour a Bollate un uomo che, al momento del controllo ha esibito un documento d'identità valido per l'espatrio palesemente falso in quanto presentava la foto del 24enne ma con delle generalità di un’altra persona.

L’uomo, che è stato identificato in un 24enne italiano, pregiudicato risultava destinatario di un provvedimento definitivo per cumulo pene di 5 anni e un mese di reclusione in carcere per numerosi reati contro il patrimonio. Sottoposto a perquisizione personale, sono state rinvenute 23 dosi di cocaina per un totale di 12 grammi e 449 euro in contanti. I militari hanno anche perquisito, con il supporto della Tenenza di Pero, il domicilio dell’uomo: una camera in un B&B di Pero. Qui è stata rinvenuta una pistola a tamburo modello “british bulldog” calibro 38 priva di matricola e illecitamente detenuta.

L’ uomo è stato arrestato e stato accompagnato presso la casa circondariale San Vittore.