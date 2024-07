E' stata indagata una donna per omicidio colposo per la morte in moto avvenuta mercoledì 26 giugno a Turate di Riccardo Legnani: la moto su cui viaggiava il giovane di Rescaldina sarebbe finita a terra a pochi metri dall'auto.

23enne morto in moto: indagata un'automobilista per omicidio colposo

Il 26 giugno si è verificato un incidente mortale a Turate attorno alle 21.30 tra via Cavour e via Cattaneo. Vittima il giovane di Rescaldina, Riccardo Legnani. In un primo momento le Forze dell'ordine hanno pensato che il motociclista avesse fatto tutto da solo. Dalle indagini che sono seguite però la dinamica dell'incidente porterebbe a una conclusione differente.

Visionando le immagini di una telecamera presente nei pressi del luogo dell'incidente, infatti, si vede come il motociclista inizi un sorpasso di un furgone, sorpasso che porta a termine rientrando nella sua corsia. Nel contempo, però, nel senso opposto di marcia una vettura con a bordo una donna classe 1979 di Cogliate, inizia un sorpasso di un'altra vettura che viaggiava davanti, passando a pochi metri dal giovane che sarebbe caduto proprio davanti al mezzo.

Auto posta sotto sequestro

I Carabinieri hanno posto sotto sequestro il mezzo della donna anche se la momento non sembrano essere segni di urto. Entrambi, come emerso dalle immagini delle telecamere, stavano superando in violazione del codice della strada all'altezza dell'intersezione con via Cattaneo. La donna lavora a Turate e si è giustificata dicendo che non si fosse accorta di nulla, circostanza impossibile in quanto dalle immagini si vede che la moto cada proprio all'altezza dell'auto. Inoltre la donna non si è presentata spontaneamente dai Carabinieri neanche dopo che la notizia dell'incidente e della morte è iniziata a circolare. Da qui la denuncia per omicidio colposo.