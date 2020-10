21enne travolto da un carico di frutta a Legnano: parte del corpo paralizzata

21enne travolto da un carico di frutta: parte del corpo paralizzata

Grave incidente sul lavoro in via Cremona a Legnano questa mattina, venerdì 30 ottobre, pochi minuti prima delle 6. S. D. di 21 anni è stato travolto da un carico di frutta di un camion mentre si trovava nella ditta Pellegrini, l’azienda che storicamente si occupa del servizio di ristorazione scolastica in città. Il giovane ha riportato la sindrome da schiacciamento e dalla prima valutazione sembrerebbe che i quattro arti siano paralizzati.

Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e dall’automedica ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto anche la Polizia di Stato