21enne si schianta in moto: trasportato in codice rosso al Niguarda

Un ragazzo di 21 anni di Arconate si è scontrato ieri sera, 21 dicembre, contro un'auto: è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda.

21enne si schianta in moto: ricoverato con prognosi riservata

Incidente intorno alle 17.30 in via Circonvallazione a Dairago: ad avere la peggio un motociclista di 21 anni che si è scontrato con un'auto. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica, oltre che ai Carabinieri e alla Polizia Locale di Dairago.

Dopo una prima valutazione sul posto il 21enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove si trova attualmente non in pericolo di vita ma in prognosi riservata.