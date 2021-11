arese

Sul posto ambulanza, automedica e Carabinieri.

21enne in gravi condizioni soccorso nei pressi de Il Centro di Arese

Ambulanza della Misericordia di Arese e automedica a sirene spiegate nei pressi de Il Centro di Arese per soccorrere un ragazzo di 21 anni. E' successo questo pomeriggio, giovedì 25 novembre, intorno alle 16.20.

Il giovane, in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Garbagnate. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto.

Sarà ora compito delle Forze dell'ordine accorse sul luogo comprendere le dinamiche dei fatti.