20enne soccorsa a ridosso del Sempione a Rho nella mattina di martedì 29 settembre.

20enne soccorsa a ridosso del Sempione a Rho

Stava correndo quando per cause in corso d’accettertamento ha preso dentro un’auto. Tanto spavento ma fortunatamente nulla di grave per una ragazza di 20 anni rimasta lievemente ferita poco dopo le 8.30 di oggi, martedì 29 settembre, in via biringhello a Rho a ridosso della statale 33 del Sempione. La giovane, scattato l’allarme è stata soccorsa dai volontari della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e trasportata al vicino ospedale di Rho per essere medicata.

TORNA ALLA HOME