20enne investito mentre è a piedi

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 maggio, un ragazzo di 20 anni è stato investito mente percorreva a piedi via Leonardo Da Vinci a Rosate.

Il giovane è stato soccorso, in codice giallo, da un’ambulanza.

Sul posto anche la Polizia locale.

Il 20enne, dopo alcuni accertamenti sul posto da parte dei soccorritori, è stato trasportato, sempre in codice giallo, in ospedale.