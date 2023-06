20enne cade dal cavallo e finisce in ospedale

Un ventenne è finito in ospedale questa mattina, 13 giugno 2023, dopo essere caduto da cavallo in un maneggio a Canegrate. L'animale gli ha schiacciato una mano.

Caduta nella mattinata di oggi nel maneggio di via Enrico Fermi a Canegrate: un ventenne è caduto da cavallo e dopo l'animale gli ha calpestato una mano. Fortunatamente non è stato schiacciato in un alcun punto vitale: gli addetti del 118 intervenuti sul posto lo hanno prima stabilizzato e poi trasportato al vicino ospedale di Legnano in codice giallo.