20 ghiri morti e 70 tagliole nascosti nel bagagliaio: denunciati due italiani

20 ghiri morti e 70 tagliole: denunciati due italiani

Lunedì 22 giugno i militari dipendenti della Compagnia Carabinieri di Legnano hanno deferito in stato di libertà per il reato di uccisione di animali nei cui confronti la caccia non è consentita, due italiani classe ’69 e ’78. Durante un controllo della circolazione infatti i due sono stati controllati mentre erano a bordo di un’auto e sono stati trovati in possesso di 20 ghiri morti e 70 tagliole utilizzate per la loro cattura, il tutto nascosto nel bagaglio.

Le tagliole sono state sottoposte a sequestro e i ghiri affidati ad ATS Milano Città Metropolitana – distretto veterinario Ovest Milanese ufficio di Parabiago.

