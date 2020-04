Questa mattina un 18enne è caduto da oltre 1 metro di altezza. E’ stato portato in ospedale con l’elisoccorso.

18enne cade da oltre 1 metro di altezza: in ospedale con l’elisoccorso

Questa mattina, venerdì 24 aprile, un ragazzo di 18 anni è stato portato in codice giallo in elicottero all’ospedale Niguarda dopo una caduta. Il giovane stava lavorando all’impianto elettrico all’interno dello stabilimento al civico 3 di viale delle industrie a Rosate quando è caduto da una altezza di circa 1,5 metri. Sono in corso gli accertamenti per valutare se la caduta sia stata conseguenza di un malore o meno. Il ragazzo, durante il trasporto al nosocomio, era cosciente.

