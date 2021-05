18enne cade da cavallo: sul posto l’elisoccorso

18enne cade da cavallo a Robecchetto con Induno: sul posto l’elisoccorso.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.30: Il cavallo si è ferito all’occhio ed è caduto sopra il ragazzo. Il 18enne ha riportato ferite al braccio, alle costole e al bacino ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Varese.

Rovinosa caduta da cavallo quella di cui è stato protagonista un 18enne.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 10 maggio, poco dopo le 15, nell’impianto sportivo di Cascina San Giovanni a Robecchetto con Induno.

Sul posto, per prestare soccorso al giovane, l’elissoccorso con il supporto dell’ambulanza della Croce azzurra di Buscate.

I soccorritori, dopo diversi accertamenti sul posto riguardo le condizioni fisiche del giovane, hanno caricato il ragazzo in elisoccorso e predisposto il suo trasporto in codice giallo in ospedale.

Ecco dove è successo