18enne cade al suolo: portato in ospedale

18enne cade al suolo: portato in ospedale

Ambulanza di Rho Soccorso a sirene spiegate questa mattina, lunedì 7 settembre, intorno alle 11.14 in via Grancia a Lainate. In prossimità della farmacia infatti un 18enne è caduto rovinosamente. Il giovane, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

TORNA ALLA HOME