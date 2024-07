17enne di Rho portato via dal torrente Masino: ferito 22enne che ha tentato di aiutarlo

Un tragico incidente è avvenuto oggi, martedì 9 luglio, in Valmasino a Ardenno. Un ragazzo di 17 anni di Rho, G.M. le sue iniziali è tutt'ora disperso nel torrente Masino

Un gruppo di ragazzi di Rho cercava refrigerio lungo il torrente Masino, all'altezza del Ponte del Cornolo, quando la forte corrente, dovuta alle recenti piogge, ha trascinato via un 17enne. Gli amici presenti sono riusciti a salvare un altro ragazzo prima che fosse anche lui trascinato dall'acqua. Le operazioni di soccorso, in corso dalle 14, coinvolgono i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i sanitari del 118 e tre elicotteri. Sul posto sono presenti anche i carabinieri di Ardenno.

Oggi pomeriggio, intorno alle 14 si è verificato un grave incidente sul torrente Masino ad Ardenno (SO). Due persone sono rimaste coinvolte nell'incidente, in cui una è stata trascinata dalla corrente del fiume mentre l'altra ha riportato gravi traumi nel tentativo di soccorso.

È quanto riporta l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia.

Dettagli dell'incidente

Un giovane di 17 anni G.M. le inziali, è stato trascinato dalla corrente del torrente, scatenando immediate operazioni di ricerca. Un secondo individuo, un ragazzo di 22 anni, è intervenuto nel tentativo di aiutare il giovane, ma è caduto in acqua e ha subito traumi gravi. Le ferite riportate includono un trauma cranico, traumi al bacino, alla schiena e a un arto inferiore.

Interventi di Soccorso

Il codice di emergenza è stato prontamente attivato, e sul luogo sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso:

Elisoccorso di Como

Elisoccorso di Sondrio

Auto infermieristica

Ambulanza

Vigili del Fuoco

Soccorso Alpino

Forze dell'Ordine

Il ragazzo di 22 anni è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Sondalo tramite l'elisoccorso di Como. Le operazioni di ricerca per il giovane di 17 anni sono attualmente in corso, con squadre di soccorso impegnate a setacciare il torrente nella speranza di un rapido ritrovamento.