17enne in ospedale dopo un incidente a Lainate.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 13 luglio, pochi minuti prima delle 17, un 17enne è stato protagonista di un incidente tra auto e moto lungo via Garbagnate a Lainate.

Il giovanissimo è stato soccorso dall'ambulanza della Croce azzurra di Caronno e trasportato in codice giallo in ospedale.