16enne si sente male: finisce in ospedale SIRENE DI NOTTE

Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

16enne si sente male: finisce in ospedale

Intorno alle 22.20 una ragazza di 16 anni si è sentita male mentre si trovava in via Lussemburgo a Villa Cortese. La giovanissima è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Legnano e trasportata in codice giallo all’ospedale legnanese.

21enne finisce fuori strada

Pochi minuti prima delle 3 un’auto è finita furi strada mentre percorreva via Milano a Santo Stefano Ticino. Nell’incidente è rimasto coinvolto un 21enne poi soccorso dalla Croce Bianca di Sedriano e trasportato in codice verde all’ospedale di Magenta.

