16enne in ospedale dopo un'intossicazione

16enne in ospedale a Legnano dopo un'intossicazione.

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 settembre i soccorritori dell'ambulanza della Croce rossa di Legnano e dell'automedica sono intervenuti in via Francesco Crispi a Legnano per soccorrere una ragazza di 16 anni.

La giovanissima, a causa di un'intossicazione, è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Legnano.