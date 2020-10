16enne cade dalla bici: portato in ospedale dall’ambulanza della Croce Azzurra.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 ottobre, un ragazzino di 16 anni che percorreva via molino vecchio ad Arconate in bici, è caduto. Sul posto, a prestare soccorso al giovane, l’ambulanza della croce Azzurra che lo ha poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

