15enne rapinato del cellulare lungo la strada

15enne rapinato del cellulare, è successo a Rescaldina.

15enne rapinato del cellulare

Una serata di grande paura per un 15enne. E' quanto successo ieri, lunedì 3 giugno 2024, in via Mazzini, angolo via Vittoria, a Rescaldina. Il giovanissimo rescaldinese stava infatti passeggiando lungo la strada quando, poco dopo le 22, è stato avvicinato da due individui, di cui uno col volto travisato. I due si sono rivolti al 15enne, strappandogli via il cellulare e il portafoglio, quest'ultimo poi buttato a terra in quanto privo di soldi. La vittima ha provato a inseguire i due malviventi, che sono poi scappati.

Le indagini

Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano che si stanno occupando delle indagini, cercando di risalire ai fuggitivi.