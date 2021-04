15enne investito: sul posto ambulanza e automedica

15enne investito lungo via Sant’Ambrogio a Corbetta: sul posto ambulanza e automedica

Un 15enne è stato travolto poco prima delle 19 di oggi, giovedì 8 aprile, mentre percorreva a piedi via Sant’Ambrogio a Corbetta.

Sul posto sono accorse a sirene spiegate e in codice giallo l’ambulanza della Croce bianca di Sedriano e un’automedica.

Sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Il giovanissimo, dopo alcuni accertamenti sul posto da parte dei soccorritori, è stato caricato in autolettiga e trasportato in codice verde in ospedale.