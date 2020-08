14enne schiaffeggia un coetaneo: in tasca un coltello e un martello

14enne di Limbiate schiaffeggia un coetaneo di Senago: in tasca un coltello e un martello

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia locale, durante un controllo del territorio, hanno notato un gruppo di ragazzi in via Di Vittorio a Senago, nella zona zona del canale scolmatore. Gli agenti hanno quindi fermato un 14enne di Limbiate che schiaffeggiava un coetaneo di Senago. Il giovanissimo si è rifiutato di di fornire i documenti ha tentato la fuga. Dopo aver interpellato il magistrato di turno, chiamati i parenti, il ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di armi e false generalità. Il 14enne infatti in tasca aveva un coltello e un martello.

