Gli agenti della Polizia locale di Rho hanno ritrovato a Milano una ragazzina di 14 anni scappata di casa.

14enne scappa di casa ma viene ritrovata dalla Locale

Sono state ore di apprensione quelle vissute ieri, martedì 6 maggio, da due genitori di Rho che non hanno più avuto notizie della propria figlia. La ragazzina uscita di casa ha raggiunto Milano in treno e poi con la metropolitana la stazione di Gorla dove vive il fidanzatino. Dopo la denuncia alla Polizia locale gli agenti rhodensi si sono subito messi al lavoro e in serata l’hanno ritrovata in un sottoscala di un palazzo in zona Gorla a Milano.

La ricostruzione

Nella mattinata del 5 maggio un uomo, 40enne di Rho, aveva segnalato alle Forze dell’ordine la scomparsa della figlia 14enne dalla propria abitazione. La ragazza si era allontanata senza avvisare il genitore con cui conviveva, tra l’altro rendendosi irreperibile al cellulare che aveva spento. La nota di rintraccio era giunta anche alla Polizia Locale di Rho. Al Comando Savarino, sono stati convocati padre e madre e si è fatto il punto della situazione avviando le indagini per la ricerca. Il tracciamento del telefono della ragazza non dava i risultati sperati, quindi gli agenti si sono concentrati sulle amicizie della giovane e dalla consultazione delle pagine del profilo Instagram si è riuscito ad identificare un ragazzo coetaneo, residente Milano. Incrociati i dati delle utenze cellulari, si è risaliti all’identità del giovane. Quindi in stretto coordinamento con la Procura del Tribunale dei Minori gli Agenti Rhodensi si sono recati all’abitazione del giovane in zona viale Monza/Loreto. In presenza dei genitori il ragazzino, dopo iniziali reticenze e tentativo di depistaggio, ha confermato di essere d’accordo con la ragazza e di aver collaborato alla sua fuga. Convinto dal personale della Polizia locale, li ha condotti in un palazzo in zona Gorla a Milano, dove, nel sottoscala chiuso del fabbricato, si nascondeva la ragazzina che è stata recuperata sana e salva intorno alle 20.

Terzo caso di scomparsa risolto dai vigili di Rho

In circa un anno è il terzo caso di scomparsa risolto dalla Polizia Locale di Rho. Infatti nel 2019 gli agenti Rhodensi avevano rintracciato Raul Consolo, 35enne scomparso il 15 gennaio in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, e notato da uno degli agenti che la sera prima aveva guardato il noto programma “Chi l’ha visto”. Sempre lo scorso anno i vigili di Rhoavevano rintracciato una quindicenne scappata di casa a Corsico, che aveva manifestato intenti suicidi, anch’essa dopo il rintraccio e visita medica era stata affidata ad una comunità protetta su disposizione del Tribunale dei Minori.

TORNA ALLA HOME