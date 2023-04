14enne non rientra a casa, ritrovata dalla Polizia locale

14enne di Parabiago esce e non rientra a casa, ritrovata a San Vittore Olona.

14enne ritrovata dagli agenti

Le ore passavano e i familiari non la vedevano tornare a casa. Anche la notte senza avere sue notizie. Il lieto fine è arrivato grazie all’intervento della Polizia locale di San Vittore Olona che ha notato quella giovanissima facendo sì che tornasse a casa. E’ quanto accaduto in questi giorni proprio a San Vittore Olona. La ragazzina, 14 anni e residente a Parabiago, era uscita dalla casa in cui viveva coi genitori nella giornata di domenica. Non aveva lasciato detto a nessuno dove si sarebbe diretta. Facile capire che i suoi cari, non vedendola rientrare, si erano ovviamente preoccupati. E non poco.

Gli agenti risolvono il caso

Come detto, le ore passavano e della giovanissima non vi erano tracce. Chi la conosceva ha provato a mettersi in contatto con qualche amico. A risolvere il caso sono stati gli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Ermanno Taeggi: loro, nella giornata di lunedì, ad aver rintracciato la ragazzina. Loro ad aver capito che si trovava da un’amichetta. Allertati anche i Carabinieri di Cerro Maggiore che sono intervenuti sul posto, ecco che la 14enne ha fatto così il suo ritorno a casa. E i familiari hanno tirato un sospiro di sollievo.