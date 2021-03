14enne investito mentre è in bici a Passirana, frazione di Rho.

L’ambulanza di Rho soccorso è intervenuta a sirene spiegate in via Settembrini a Passirana, frazione di Rho.

Questa mattina infatti, martedì 16 marzo, intorno alle 8 un giovane di 14 anni stava percorrendo via Settembrini in bicicletta quando è stato investito.

I soccorritori, dopo alcuni accertamenti sul posto, hanno caricato in ambulanza il 14enne e hanno predisposto il suo trasporto in ospedale in codice giallo.