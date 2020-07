14enne accoltellato alla gola per uno sguardo, denunciato 18enne

Ricostruiti i fatti dell’aggressione avvenuta la notte giovedì scorso in piazza Vittorio Emanuele a Busto Arsizio dove un 14enne era stato accoltellato tra l’orecchio e la gola.

14enne accoltellato in piazza a Busto per uno sguardo di troppo

Uno sguardo di troppo, un’occhiata presa per provocazione e la reazione di un 18enne contro il ragazzino di 14 anni. Bottiglia di vetro rotta, impugnata per il collo e rivolta contro il volto del ragazzino, colpito tra l’orecchio e la gola arrivando (per fortuna solo superficialmente) alla giugulare. Giovedì scorso le sirene avevano invaso il centro di Busto Arsizio: in piazza gli operatori del 118 si erano trovati davanti al 14enne albanese che sanguinava abbondantemente con una profonda ferita, rendendo necessario il trasporto in codice rosso in ospedale dov’era stato “ricucito”.

L’omertà della piazza

La gravità del fatto ha subito fatto partire le indagini che si sono però dovute scontrare con l’omertà dei giovani e giovanissimi presenti. Omertà tanto forte da portare uno degli amici della vittima a dire agli agenti che si era ferita cadendo dalla bicicletta. Nonostante le reticenze, gli operatori della Polizia sono riusciti a ricostruire parzialmente i fatti, anche grazie alle immagini della videosorveglianza, riconoscendo i tratti maghrebini e la fisionomia dell’assalitore.

Rintracciato il colpevole

Qualcosa comunque dalle dichiarazioni dei ragazzi era emerso: il nickname usato sui social dal ragazzo che aveva dato in escandescenze. Questo ha permesso l’identificazione: gli agenti sono quindi andati a casa sua, nell’Alto Milanese, raccogliendo la sua confessione. Il giovane, incensurato e maggiorenne solo da pochi giorni, ha ammesso di aver reagito dopo uno sguardo del ragazzino scambiato per provocazione. Immediatamente è scattata la denuncia per lesioni aggravate, la sua posizione è ora al vaglio della magistratura.

