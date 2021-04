13enne travolto mentre è in bici ad Arese.

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 20 aprile, un ragazzino di 13 anni è stato travolto mente percorreva viale Tazio Nuvolari ad Arese a bordo della sua bici.

Il giovanissimo è stato soccorso dall’ambulanza della Croce rossa di Paderno Dugnano e da un’automedica.

I soccorritori, dopo alcuni accertamenti sul posto, hanno caricato il ragazzino in autolettiga e lo hanno trasportato in codice giallo in ospedale.