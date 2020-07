13enne cade nel canale dopo un volo di circa 4 metri: soccorso dai pompieri.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 14 luglio, intorno alle 17, un ragazzino di 13 anni a bordo della sua bici è caduto nel canale mentre si trovava nel parco di Conaredo in via Bixio. Il 13enne ha fatto un volo di circa 4 metri. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza di Sedriano supportata da un’automedica, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Questi ultimi hanno recuperato il giovanissimo dopo averlo immobilizzato. Il ragazzino ha probabilmente un braccio rotto. E’ stato quindi trasportato in ospedale.

