12enne investito a Sedriano: portato in ospedale in codice giallo.

Poco minuti prima delle 18.30 un ragazzino di 12 anni è stato investito mentre percorreva a piedi via 25 aprile a Sedriano. Sul posto sono intervenute un’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Magenta. Allertata anche la Polizia locale. Il ragazzino, dopo i primi accertamenti sul posto, è stato trasportato in codice giallo iN ospedale.

