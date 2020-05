12enne cade dall’overboard e batte la testa: trasportato d’urgenza all’ospedale in elisoccorso VIDEO

12enne cade dall’overboard e batte la testa a Lucernate, frazione di Rho.

12enne cade dall’overboard e batte la testa

La frazione di Lucernate e tutta la città di Rho sono in ansia per un bambino di 12 anni che questa sera, martedì 19 maggio, intorno alle 21.30, è caduto dal suo overboard battendo la testa. Subito è scattato l’allarme. Immediato l’intervento di due ambulanze e di un elicottero del 118. Dopo i soccorsi sul posto durati circa un’ora, il ragazzino è stato caricato sull’elisoccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza. A Lucernate anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Rho-Pero che hanno fatto atterrare in sicurezza l’elicottero e stanno cerando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

TORNA ALLA HOME