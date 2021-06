12enne cade dalla bici: portato in ospedale in codice giallo.

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 giugno, intorno alle 14, un ragazzino di 12 anni è caduto rovinosamente dalla bici mentre percorreva via Cassolnovo ad Abbiategrasso.

Il giovanissimo è stato prontamente soccorso dalla Croce bianca di Magenta e dopo qualche accertamento sul posto è stato trasportato in codice giallo in ospedale.