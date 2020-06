10 chili di cocaina e oltre 200mila euro in contanti: arrestati due spacciatori classe ’97 e ’74.

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 3 giugno, i Carabinieri della Stazione di Cornaredo impegnati in un servizio di controllo del territorio nell’ambito della Compagnia Carabinieri di Corsico, hanno notato un’auto con due soggetti sospetti a bordo. L’auto non si è fermata all’alt dei miliari dando il così il via ad un inseguimento terminato nel momento in cui i due, abbandonata l’auto e fuggiti a piedi nella zona campestre, sono stati bloccati. I due, entrambi marocchini classe ’97 e ’74, pregiudicati, domiciliati nella frazione di San Bovio di Peschiera Borromeo, sono stati sottoposti a sequestro personale e domiciliare. Il casa i Carabinieri hanno trovato 10 chili di cocaina suddivisi in 10 panetti, 227.950,00 euro in contanti e del materiale per il confezionamento e la pesatura della droga.

I pusher sono stati entrambi condotti nella casa circondariale di San Vittore.

