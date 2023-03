Zero pazienti in terapia intensiva per Covid: non succedeva da tre anni

Dal 20 febbraio 2022, per la prima volta da 3 anni, in Lombardia ci sono zero pazienti in terapia intensiva a causa del Covid.

Zero pazienti in terapia intensiva a causa del Covid

Nel giorno che precede la 'Giornata per la commemorazione delle vittime del Covid', dagli ospedali della Lombardia giunge una splendida notizia: per la prima volta, dal 20 febbraio 2020, oggi venerdì 17 marzo, nessun letto di terapia intensiva risulta occupato da pazienti che hanno contratto il virus". Lo comunica l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso.