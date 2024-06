Ylenia, la bodybuilder vegana che stupisce

Vive a Canegrate, lavora a Pregnana e si allena a Nerviano Ylenia Riolo, la 30enne capace di conquistare il mondo del Bodybuilding seguendo al contempo una dieta vegana.

Bodybuilder vegana

Negli ultimi mesi in particolare l’atleta canegratese è riuscita a raccogliere importanti soddisfazioni: un primo posto nella categoria «bikini» del «Regional qualifier Invictus Cup NPC worldwide», gara qualificante per poter accedere alle competizioni estere con qualificazione alla pro card (circuito professionistico ), un quinto posto al «Mr Big Evolution pro qulifier» tenutosi all’Estoril in Portogallo a fine aprile, infine il primo posto sempre categoria «Bikini» al «Ben Weider Npd Worldwide» di Alicante, in Spagna, il 12 maggio.

Ylenia Riolo

Successi che riempiono di orgoglio l’atleta 30enne, in particolar modo perché ottenuti senza rinunciare al proprio stile di vita vegano. Un’attività iniziata quasi per gioco, come spesso capita, ma che giorno dopo giorno ha conquistato Ylenia grazie all’impegno, alla disciplina e alla meditazione necessarie per riuscire a cesellare il proprio corpo.