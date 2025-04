X-Factory, al via un percorso per aiutare i giovani a costituire un'associazione

Accompagnare i giovani a costituirsi in associazione: è questo l’obiettivo del percorso in partenza oggi, lunedì 7 aprile, a Legnano, nell'ambito del progetto X-Factory.

X-Factory guida i giovani nella costituzione di un'associazione

Si tratta di un ciclo di quattro incontri che si terranno nella biblioteca civica di via Cavour e che forniranno ai partecipanti un laboratorio motivazionale, un confronto con realtà giovanili che già operano sul territorio dell’Altomilanese e un kit teorico-pratico sugli aspetti giuridici, economici e organizzativi connessi alla creazione di un’associazione. La costituzione dell’associazione sarà interamente finanziata dai fondi del progetto.

Bragato: "C'è una grande voglia di essere protagonisti attivi"

L'assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili Guido Bragato spiega:

"Con il lavoro svolto in questi anni con i giovani, in biblioteca e nel corso di altre iniziative, abbiamo riscontrato un’ottima partecipazione e grande voglia di essere protagonisti attivi. Con questo percorso ci proponiamo di fornire gli strumenti per costituire una vera e propria associazione, che possa dare maggiore autonomia per operare nel tempo e attrarre altri giovani in un coinvolgimento tra pari. Vogliamo, in altre parole, incentivare ancora di più il protagonismo giovanile per una comunità sempre più attiva".

Finora sono stati intercettati e agganciati oltre 50 ragazzi

Il percorso di accompagnamento, gratuito, è una delle azioni previste nel progetto X Factory, attivo da agosto 2024 e che, tramite l’associazione, consentirà anche di intercettare i giovani che non studiano né lavorano (i cosiddetti Neet) e riattivarne le capacità. La costituzione di un’associazione è una delle opportunità offerte dal progetto a tutti i ragazzi interessati. Grazie a X-Factory fino a questo momento sono stati intercettati e agganciati oltre 40 ragazzi, alcuni dei quali intraprenderanno corsi e tirocini di formazione professionale.

Ecco il calendario degli incontri

Lunedì 7 aprile alle 17.30 nella biblioteca di via Cavour "Verso dove voglio andare?", laboratorio motivazionale con Angela Leone, pedagogista clinica esperta in educazione emozionale e relazionale.

Lunedì 14 aprile alle 17.30 nella biblioteca di via Cavour confronto con le realtà del territorio (Associazioni Civ Group Srls Legnano, Area Giovani Castellanza, Associazione Culturale Giovani Nervianesi).

Lunedì 5 maggio alle 17.30 nella biblioteca Spazio 27 b di via Girardi 27 kit teorico per le fasi necessarie a costituire un’associazione con la commercialista Maria Giuseppina Vabri.

Lunedì 19 maggio alle 17.30 nella biblioteca Spazio 27 b di via Girardi kit pratico per realizzare un’associazione, un incontro tecnico economico a cura di Stefano Colombo, presidente della cooperativa EnergicaMente.

L'obiettivo è riattivare i giovani che sono in "stand by"

X Factory è un progetto finanziato da Anci, nato per rispondere alla necessità di intercettare, agganciare e riattivare i giovani dai 14 ai 35 anni che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano, giovani che si trovano in una situazione statica e inattiva a livello progettuale personale, in "stand by", alla ricerca di risposte e strade da percorrere.

Il Comune di Legnano aveva partecipato, con X Factory, a un avviso pubblico di Anci ottenendo un finanziamento di 118.500 euro a valere sul Fondo per le politiche giovanili (anni 2020- 2021) dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e del Servizio civile universale. L’importo complessivo del progetto, 149.375 euro, sarà completato da un cofinanziamento locale di 30.875 euro. I partner del Comune di Legnano nel progetto, individuati a seguito di manifestazione di interesse, sono Città metropolitana di Milano, Albatros cooperativa sociale onlus, Stripes cooperativa sociale onlus, Età insieme cooperativa sociale onlus, Energicamente cooperativa sociale onlus, Associazione Lavoro e Integrazione onlus, Associazione Ciofs-Fp (Centro italiano opere femminili salesiane - formazione professionale) Lombardia, Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù, Organizzazione di volontariato Santi Domenico e Magno.

Nella foto di copertina: un tavolo di lavoro tra l'Amministrazione comunale e i partner del progetto X-Factory