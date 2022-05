Progeto Wonderwall, settimo muro della meraviglia a Cornaredo.

Wonderwall

Settimo murale nel progetto Wonderwall di Cornaredo. Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori realizzati da parte di Cristian Sonda, coordinatore dell’intero progetto Wonderwall. Siamo a San Pietro all’Olmo, frazione di Cornaredo accanto alla scuola elementare di via Volta.

Tripudio di colori

«Un tripudio di colori che non passa inosservato e fa tirar su la testa e gli sguardi istintivamente. Un murale che evoca e stimola tante riflessioni. C’è chi si sofferma sul tema della pace, chi su quello della spiritualità, chi sul tema dell’integrazione… Ecco che anche in questa occasione l’“Arte” ha raggiunto il suo obiettivo: accendere le diverse sensibilità di ciascuno, far parlare, far discutere, insomma confrontarsi sui grandi temi esistenziali».

Altri due opere

«Posso affermare – dice l’assessore Mary Vono al Bilancio e alla Partecipazione - che questo intervento oltre a mettere in connessione le anime di ciascuno con la propria parte più profonda, si inserisce anche a pieno titolo nell’andare in direzione opposta alla cosiddetta teoria delle finestre rotte». «Infatti la bellezza non può che chiamare altra bellezza. Ed è giunto ora il momento di progettare due nuove opere e di entrare in contatto con nuovi artisti. Alcune location sono state potenzialmente individuate e nelle prossime settimane verificheremo le concrete possibilità di realizzazione. Ora è possibile affermare che l’idea originaria di galleria d’arte a cielo aperto ha preso definitivamente forma».