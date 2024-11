Welcome Family, tutte le risposte gratuite alle difficoltà quotidiane

Cinque centri ad accesso libero e gratuito a cui possono rivolgersi i cittadini del Rhodense per trovare orientamento e risposte alle necessità quotidiane.

Parte dal rhodense il progetto Welcome Family, Centro per la Famiglia, una rete di cinque centri diffusi sul territorio, ad accesso libero e gratuito, a cui è possibile rivolgersi per trovare risposte alle necessità che emergono nella vita di ogni giorno. In particolare, presso Welcome Family è possibile trovare: consulenza e supporto educativo per le famiglie; incontri tematici per genitori; orientamento al sistema dei servizi sociali; supporto formativo a chi svolge lavoro di cura; spazi di incontro per assistenti familiari (badanti); laboratori di comunità e occasioni per diventarne protagonisti.

Uno sportello di consulenza a disposizione dei cittadini in orari facilmente accessibili anche a chi lavora

«Grazie alla formula diffusa, Welcome Family è in grado di offrire oltre 20 ore di sportello di consulenza a disposizione di cittadini e cittadine, in orari facilmente accessibili anche a chi lavora», ha commentato Giovanni Romano, direttore della Fondazione Centro di Consulenza per la Famiglia di Rho, ente capofila del progetto. “Tutti i centri possono accogliere le persone al loro primo accesso e indirizzarle in maniera mirata a uno degli altri centri, o a un servizio specifico, in base alle necessità che emergono. Welcome Family vuole fornire consulenza e orientamento per aiutare le persone a orientarsi nel sistema dei progetti e dei servizi presenti sul territorio, quando ne dovessero avere bisogno»

"In questo periodo le necessità delle famiglie sono molteplici"

I cinque centri Welcome Family sono: Fondazione Centro di Consulenza per la Famiglia, Rho Via Madonna 67. Il Posto delle Parole, via San Domenico Savio 6 Rho; SER.CO.P., Via Cornaggia 33 Rho, #OP Cafè, via Meda 20; Job Caffè, via Lamarmora 7 Lainate. «Le necessità delle famiglie in questo periodo storico sono molteplici, si va dai problemi di carattere economico, alla gestione della cura dei propri cari più fragili, ad adolescenti da accompagnare nella crescita alle prese con mille problemi», dichiara l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Rho Paolo Bianchi, in qualità di Presidente del Tavolo delle Politiche Sociali del Rhodense.

Intercettare i bisogni di chi vive difficoltà e dare adeguate risposte

«Attivare centri di accesso libero e gratuito, in più punti, è una opportunità notevole per molti. Confidiamo di poter intercettare i bisogni di chi vive difficoltà e di poter dare adeguate risposte. Sentirsi accolti ed ascoltati è importante per tutti noi. Il processo di coprogettazione che ha portato poi a questo risultato, ci rende oltremodo fieri.» Per tutte le informazioni e gli orari di apertura è possibile contattare la sede centrale al n. 02 9306523 / 392 3430878.