Walk & Run: correre per beneficienza a Il Centro di Arese con due percorsi non competitivi di 4 e 9 km.

La 4a edizione della Walk & Run di sabato 24 Settembre, è la manifestazione podistica non competitiva organizzata da Il Centro in collaborazione con Humanitas Medical. Care.

Nell’ultima edizione del 2019, sono stati ben 650 i partecipanti.

La manifestazione di quest’anno, offre la possibilità di scegliere fra due percorsi non competitivi di 4 e 9 km, adatti sia per adulti che bambini. Per tutti, l’emozione di percorrere il circuito de La Pista che, storicamente, ha visto sfrecciare le mitiche auto Alfa Romeo ed oggi è un Centro di Guida Sicura.

All’esterno de Il Centro, Humanitas Medical Care allestirà una vera e propria area dedicata alla salute con tante iniziative gratuite di prevenzione a cura di nutrizionisti, ortopedici e fisioterapisti.

Da lunedì 5 settembre fino a giovedì 22 settembre ci si potrà iscrivere all’evento registrandosi online al sito https://www.eventbrite.it/e/365876565657 . La quota di iscrizione verrà interamente devoluta all’associazione “Comitato Maria Letizia Verga” ODV, per lo studio e la cura della leucemia del bambino, al fine di sostenere il progetto Sport Therapy, che ha lo scopo di dimostrare che l’allenamento di precisione costante e personalizzato, svolto sin dall’inizio del trattamento antitumorale, è in grado di migliorare la resilienza nei bambini/ragazzi affetti da malattie onco-ematologiche.

Al termine della manifestazione, tutti gli iscritti parteciperanno all’estrazione di 5 corsi di guida sicura su auto, da svolgersi a La Pista, Centro di Guida Sicura ACI VALLELUNGA e 7 altri premi offerti da Humanitas Medical Care.