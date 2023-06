Voragine in strada, lavori in corso

Si apre una voragine in strada a Pregnana Milanese. Buca di oltre due metri, lavori urgenti in corso con diversi enti interessati.

Voragine in strada

Lunedì 5, nel tardo pomeriggio, si è aperta una profonda buca nella sede stradale di via Vittorio Emanuele, all’intersezione con via Volta. La segnalazione al Comune ha portato all’intervento del personale in reperibilità per transennare l’area. La mattina seguente i tecnici comunali hanno verificato la situazione, ed è emerso che al di sotto della strada si è creata uno spazio vuoto profondo circa 2 metri. L’area interessata dal cedimento si trova in corrispondenza del sottovia del canale di irrigazione Villoresi, e appare subito come ipotesi più probabile un cedimento della struttura interrata di questo. Rilevata la pericolosità della situazione viene chiusa la strada al traffico veicolare, consentendo il solo passaggio dei pedoni.

Lavori urgenti

Il consorzio Villoresi ha interrotto il flusso di acqua nel tratto di canale interessato. Ma non c’è solo quello: da lì passa anche un importante condotto di fognatura. Vengono perciò contattati Cap per la fognatura e Gas e 2iRetegas per il gas.

Il Comune

Sul posto anche l’assessore Roberto Gadda.

«Oltre a rifare il canale, va sostituito anche il tratto di fognatura. Comune, CAP e Consorzio Villoresi definiscono quindi le modalità di intervento per dare immediato inizio ai lavori».

L'assessore Gianluca Mirra aggiunge.